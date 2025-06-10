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Кабмін: До 31 жовтня кіловат електроенергії коштуватиме, як і раніше, 4,32 грн

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Кабінет міністрів продовжив дію фіксованого тарифу на світло. Таким чином влітку, а також у вересні та жовтні, кіловат електроенергії коштуватиме, як і раніше, 4,32 грн.

Про це йдеться в постанові Кабміну від 29.04.2025 №480, якою продовжено дію тарифу до 31 жовтня.

"У пункті 2 постанови цифри та слова "30 квітня 2025 року" замінити цифрами та словами "31 жовтня 2025 року", — йдеться у додатку до документа.

Таким чином, основний тариф залишиться на попередньому рівні — 4,32 грн/кВт∙год для всіх споживачів, незалежно від обсягу споживання.

Споживачі, які встановили двозонні лічильники, будуть платити за двома тарифами: нічний тариф (з 23:00 до 07:00) - 2,16 грн/кВт∙год, денний тариф - 4,32 грн/кВт∙год.

Тариф для тризонних лічильників буде визначатися відповідно до часу доби і пікових навантажень, про що енергетики будуть більше детально повідомляти на ресурсі "Yasno".

світло, електроенергія
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