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Зеленський: Ми готові збільшити виробництво безпілотників для армії майже наполовину

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Україна готова збільшити виробництво безпілотників для армії майже наполовину вже цього року, але не вистачає лише фінансування. Хоча всі потужності в країні є.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на Global Security Forum у четвер, 12 червня, повідомляє пресслужба ОПУ.

«Україна готова збільшити виробництво безпілотників на 40% найближчим часом вже цього року. Наші підприємства мають відповідні потужності, не вистачає лише фінансування. І це треба вирішувати», – сказав він.

Зеленський закликав й інші країни підходити до виробництва дронів з такою самою невідкладністю та увагою, як Україна, оскільки «ми всі маємо випереджати наших ворогів у питанні безпілотників».

Зеленський
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