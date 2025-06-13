Зеленський: Ми готові збільшити виробництво безпілотників для армії майже наполовину

Україна готова збільшити виробництво безпілотників для армії майже наполовину вже цього року, але не вистачає лише фінансування. Хоча всі потужності в країні є.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на Global Security Forum у четвер, 12 червня, повідомляє пресслужба ОПУ.
«Україна готова збільшити виробництво безпілотників на 40% найближчим часом вже цього року. Наші підприємства мають відповідні потужності, не вистачає лише фінансування. І це треба вирішувати», – сказав він.
Зеленський закликав й інші країни підходити до виробництва дронів з такою самою невідкладністю та увагою, як Україна, оскільки «ми всі маємо випереджати наших ворогів у питанні безпілотників».
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