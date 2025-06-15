Міноборони: Для українських бойових медиків запустили навчальну програму з лідерства та менеджменту

Для українських медиків з бойовим досвідом запустили навчальну програму з лідерства та менеджменту.
Як передає Укрінформ, про це Міністерство оборони повідомило у Фейсбуці.
"Вперше в Україні стартувала Лідерська програма для командирів медичних підрозділів Сил оборони. Міністерство оборони України у партнерстві з Києво-Могилянською бізнес-школою, командуванням Медичних сил ЗСУ та благодійним фондом "Разом для України" за підтримки Центрального управління інноваційної діяльності ЗСУ запустило унікальний освітній проєкт для командирів медичних підрозділів", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що це перша в Україні лідерська програма, розроблена спеціально для медиків з бойовим досвідом, які потребують сучасних управлінських знань для ефективної роботи в умовах війни.
Вона навчання охоплює ключові аспекти лідерства і менеджменту: прийняття стратегічних рішень у кризових умовах, формування сильних команд та управління ними, розвиток лідерських компетенцій і комунікації, сучасні підходи до організації медичної допомоги в зоні бойових дій.
Метою програми є посилення управлінських спроможностей медичних команд, які щодня рятують життя і забезпечують стійкість системи оборони.
У міністерстві підкреслили, що розвиток професійної підготовки військових медиків є одним із пріоритетів оборонної реформи.
Як повідомляє Генеральний штаб, під час відкриття програми заступник Головнокомандувача ЗСУ бригадний генерал Андрій Лебеденко наголосив, що нинішні командири медичних підрозділів пройшли шлях від бойових медиків та мають значний практичний досвід.
"Тепер їм необхідні знання і навички сучасного управління людським капіталом та ресурсами, адже добре навчений, підготовлений і мотивований медик – це збережені життя сотень українських воїнів", - зазначається в дописі Генштабу.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023