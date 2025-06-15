Міноборони: Для українських бойових медиків запустили навчальну програму з лідерства та менеджменту

Для українських медиків з бойовим досвідом запустили навчальну програму з лідерства та менеджменту.

Як передає Укрінформ, про це Міністерство оборони повідомило у Фейсбуці.

"Вперше в Україні стартувала Лідерська програма для командирів медичних підрозділів Сил оборони. Міністерство оборони України у партнерстві з Києво-Могилянською бізнес-школою, командуванням Медичних сил ЗСУ та благодійним фондом "Разом для України" за підтримки Центрального управління інноваційної діяльності ЗСУ запустило унікальний освітній проєкт для командирів медичних підрозділів", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що це перша в Україні лідерська програма, розроблена спеціально для медиків з бойовим досвідом, які потребують сучасних управлінських знань для ефективної роботи в умовах війни.

Вона навчання охоплює ключові аспекти лідерства і менеджменту: прийняття стратегічних рішень у кризових умовах, формування сильних команд та управління ними, розвиток лідерських компетенцій і комунікації, сучасні підходи до організації медичної допомоги в зоні бойових дій.

Метою програми є посилення управлінських спроможностей медичних команд, які щодня рятують життя і забезпечують стійкість системи оборони.

У міністерстві підкреслили, що розвиток професійної підготовки військових медиків є одним із пріоритетів оборонної реформи.

Як повідомляє Генеральний штаб, під час відкриття програми заступник Головнокомандувача ЗСУ бригадний генерал Андрій Лебеденко наголосив, що нинішні командири медичних підрозділів пройшли шлях від бойових медиків та мають значний практичний досвід.

"Тепер їм необхідні знання і навички сучасного управління людським капіталом та ресурсами, адже добре навчений, підготовлений і мотивований медик – це збережені життя сотень українських воїнів", - зазначається в дописі Генштабу.