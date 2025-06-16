Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Коболєв: Через атаки Ізраїлю по Ірану газ може подорожчати

79

Удари Ізраїлю по газовій інфраструктурі Ірану штовхнуть ціни на газ в Європі догори, а отже, він може подорожчати і в Україні, вважає ексголова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"Ізраїль почав нищити дронами Іранську газову інфраструктуру… для тих, хто думає, що робити з закупівлями газу на цю зиму: це матиме суттєвий вплив на баланс (а отже, і ціну в більшу сторону) природного газу в Європі", – написав він у Facebook.

Коболєв пояснив, що Іран постачав газ в Туреччину, яка перепродавала його в ЄС, тоді як наразі через удари Ізраїлю іранський газ під ризиком зупинки, а замінити російським турки його не зможуть, бо обидва газогони завантажені майже на повну.

"Тому Туреччина буде вимушена або зменшувати постачання газу в ЄС, або збільшувати долю більш дорогого LNG. У будь-якому випадку це штовхне ціни в ЄС догори. А якщо Ізраїль продовжить валити по іранському газовому сектору і далі, то частина російського газу газу може бути перенаправлена і в Іран", – підсумував ексголова "Нафтогазу" та порадив приготуватися до такого впливу на ціни.

Нагадаємо, Україна через російські удари по газовій інфраструктурі вимушена була повернутися до значних обсягів імпорту газу з Європи.

За даними Оператора газотранспортної системи України (ОГТСУ), у травні було імпортовано 501 млн куб. м (54% через Угорщину, 33% через Польшу та 12% через Словаччину), або 16,1 млн куб. м/добу. Водночас ексголова правління ОГТСУ Сергій Макогон вважає, що Україні для досягнення минулорічних планових показників накопичення запасів газу у підземних сховищах газу (ПСГ) потрібно імпортувати приблизно 870 млн куб. м щомісяця або 29 млн куб. м щоденно.

Нафтогаз, Коболєв
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 16 июня 2025
Воскресенье, 15 июня 2025
Суббота, 14 июня 2025
Пятница, 13 июня 2025
Четверг, 12 июня 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023