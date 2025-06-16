Коболєв: Через атаки Ізраїлю по Ірану газ може подорожчати

Удари Ізраїлю по газовій інфраструктурі Ірану штовхнуть ціни на газ в Європі догори, а отже, він може подорожчати і в Україні, вважає ексголова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.
"Ізраїль почав нищити дронами Іранську газову інфраструктуру… для тих, хто думає, що робити з закупівлями газу на цю зиму: це матиме суттєвий вплив на баланс (а отже, і ціну в більшу сторону) природного газу в Європі", – написав він у Facebook.
Коболєв пояснив, що Іран постачав газ в Туреччину, яка перепродавала його в ЄС, тоді як наразі через удари Ізраїлю іранський газ під ризиком зупинки, а замінити російським турки його не зможуть, бо обидва газогони завантажені майже на повну.
"Тому Туреччина буде вимушена або зменшувати постачання газу в ЄС, або збільшувати долю більш дорогого LNG. У будь-якому випадку це штовхне ціни в ЄС догори. А якщо Ізраїль продовжить валити по іранському газовому сектору і далі, то частина російського газу газу може бути перенаправлена і в Іран", – підсумував ексголова "Нафтогазу" та порадив приготуватися до такого впливу на ціни.
Нагадаємо, Україна через російські удари по газовій інфраструктурі вимушена була повернутися до значних обсягів імпорту газу з Європи.
За даними Оператора газотранспортної системи України (ОГТСУ), у травні було імпортовано 501 млн куб. м (54% через Угорщину, 33% через Польшу та 12% через Словаччину), або 16,1 млн куб. м/добу. Водночас ексголова правління ОГТСУ Сергій Макогон вважає, що Україні для досягнення минулорічних планових показників накопичення запасів газу у підземних сховищах газу (ПСГ) потрібно імпортувати приблизно 870 млн куб. м щомісяця або 29 млн куб. м щоденно.
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