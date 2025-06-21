МВС: Мережею шириться фейк, що за висловлення подяки "аварійкою" можна втратити права на рік

У міністерстві внутрішніх справ України пояснили, чи загрожує позбавлення водійських прав за ввімкнення аварійної сигналізації "на подяку".

"Мережею шириться фейк, що за висловлення подяки "аварійкою" можна втратити права на рік. Чи це правда? Розберемося разом!", - зазначили в міністерстві.

Як повідомляється, згідно з правилами дорожнього руху (ПДР), аварійна світлова сигналізація має бути увімкнена у таких випадках як вимушена зупинка на дорозі, зупинка на вимогу поліції або через засліплення фарами, рух з технічними несправностями (якщо дозволено), буксирування транспортного засобу, перевезення дітей (під час посадки/висадки), зупинка колони на дорозі. дорожньо-транспортна пригода.

У МВС наголосили, що ПДР не містять прямої згадки про використання "аварійки" для висловлення подяки чи вибачення (наприклад, за пропуск у черзі чи помилку на дорозі).

"Важливо, щоб використання "аварійки" завжди відповідало реальним умовам та не створювало аварійної ситуації на дорозі. Ввічливість на дорозі важлива, але безпека - понад усе!", - зазначили в міністерстві.

Правоохоронці нагадали, що за неправильне використання попереджувальних сигналів передбачено штраф, але позбавлення водійських прав не передбачено у таких випадках.