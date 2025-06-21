МВС: Мережею шириться фейк, що за висловлення подяки "аварійкою" можна втратити права на рік

У міністерстві внутрішніх справ України пояснили, чи загрожує позбавлення водійських прав за ввімкнення аварійної сигналізації "на подяку".
"Мережею шириться фейк, що за висловлення подяки "аварійкою" можна втратити права на рік. Чи це правда? Розберемося разом!", - зазначили в міністерстві.
Як повідомляється, згідно з правилами дорожнього руху (ПДР), аварійна світлова сигналізація має бути увімкнена у таких випадках як вимушена зупинка на дорозі, зупинка на вимогу поліції або через засліплення фарами, рух з технічними несправностями (якщо дозволено), буксирування транспортного засобу, перевезення дітей (під час посадки/висадки), зупинка колони на дорозі. дорожньо-транспортна пригода.
У МВС наголосили, що ПДР не містять прямої згадки про використання "аварійки" для висловлення подяки чи вибачення (наприклад, за пропуск у черзі чи помилку на дорозі).
"Важливо, щоб використання "аварійки" завжди відповідало реальним умовам та не створювало аварійної ситуації на дорозі. Ввічливість на дорозі важлива, але безпека - понад усе!", - зазначили в міністерстві.
Правоохоронці нагадали, що за неправильне використання попереджувальних сигналів передбачено штраф, але позбавлення водійських прав не передбачено у таких випадках.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023