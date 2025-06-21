Офіційний курс євро в Україні зріс до нового рекорду: Експерт назвав причину

Національний банк підняв курси долара та євро на 21-23 червня. Офіційний курс євро зріс на 34 копійки до нового рекорду – 48,2 гривні. Починаючи з березня, національна валюта по відношенню до євро девальвувала майже на 5 гривень.
Чому курс євро продовжує рекордно рости – у матеріалі РБК-Україна.
Національний банк підвищив офіційні курси долара та євро на період 21-23 червня на 14 та 34 копійок відповідно у порівнянні зі значеннями курсів на 20 червня.
Офіційний курс долара на 21-23 червня НБУ встановив на рівні 41,83 гривні. При цьому, курс євро знову оновив історичний рекорд і виріс до 48,20 гривні.
Офіційний курс євро значно зріс тому, що збільшився курс цієї валюти по відношенню до долара на міжнародному валютному ринку.
"Євро виросло у світі відносно долара. В Україні йде прив’язка до долара (долар є курсоутворюючою валютою - ред.) і тому, коли у світі євро до долара зростає, технічно воно зростає і в Україні. Тому, так і вийшли рекордні показники", - прокоментував РБК-Україна економіст, професор університету "Львівська політехніка" Олексій Другов.
Офіційний курс євро до долара, за даними Європейського центрального банку, зростає з кінця лютого цього року. За період з 28 лютого до 20 червня вартість євро зросла з 1,04 долари до 1,15 долара.
За цей же період, офіційний курс євро до гривні збільшився на 4,7 гривні – із 43,5 до 48,2 гривень (на 23 червня).
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