ЦПД: В росії зупинило роботу єдине в країні підприємство, що виробляє напівпровідники для військових літаків

Підприємство "Оптрон-Ставрополь", що єдине в країні-агресорі росії виробляє напівпровідники для військових літаків та пасажирських лайнерів, зупинило роботу через величезні збитки. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО у вівторок, 24 червня.

Підприємство зазнало збитків та зупинило роботу внаслідок виконання державного оборонного замовлення, зазначили у ЦПД. Рахунки "Оптрон-Ставрополь" заарештовані через податкову, комунальну та зарплатну заборгованість попри те, що воно єдине виробляло напівпровідники.

"Попри те, що "Оптрон-Ставрополь" — єдиний постачальник мікроелектроніки для літаків у рф, російський уряд встановив занижені ціни на продукцію підприємства та змусив його тривалий час працювати у збиток. Хоч російська пропаганда й заявляє про постійне нарощування виробництва підприємствами ВПК, насправді на четвертому році повномасштабної війни проти України рф змушена економити бюджетні кошти навіть на оборонних замовленнях", - йдеться у повідомленні.

російську економіку підривають витрати на війну проти України, що позначається на роботі навіть унікальних для рф оборонних підприємств.