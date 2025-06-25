Зеленський: Наш оборонний виробничий потенціал перевищив $35 млрд

Потенціал оборонно-промислового комплексу (ОПК) України вже перевищив $35 млрд і включає майже 1000 видів продукції, але 40% не має належного фінансування. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час виступу на пленарному засіданні Форуму оборонних індустрій на саміті НАТО в Гаазі.

"Наш оборонний виробничий потенціал перевищив $35 млрд. Він включає майже 1000 видів продукції – від артилерії та традиційних броньованих транспортних засобів до сучасних безпілотників, до речі, всіх типів, та ракет. Але близько 40% цього потенціалу не має належного фінансування", – заявив він.

Зеленський зазначив, що Україна вже зараз може виробляти понад 8 млн дронів різних типів щороку, проте фінансування дозволяє виробляти набагато менше.

"Водночас росія використовує для оборони не тільки свої нафтові доходи, а й ресурси таких режимів, як Північна Корея та Іран, а також корупційні зв'язки росії в інших країнах. Тому наша єдина солідарність є найкращою відповіддю на військову мережу росії", – сказав президент.

Він запевнив, що Україна відкрита до різних форм співпраці в оборонному секторі, включаючи обмін досвідом і досягненнями з тими, хто допомагає найбільше.

Зеленський закликав учасників форму збільшити інвестиції в Україну у спільне виробництво зброї – "і вся зброя, яку ми виробляємо, стане частиною нової, більш потужної європейської системи оборони та безпеки".