Це не крадіжка, а грабіж: путін прокоментував заморожування російських золотовалютних резервів у Європі

російський диктатор володимир путін 26 червня прибув у столицю білорусі. Його особисто зустрів самопроголошений білоруський президент олександр лукашенко.
Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.
путін прибув до Мінська для участі у саміті Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), у засіданні Вищої Євразійської економічної ради та у пленарній сесії IV Євразійського економічного форуму, участь у якому також візьмуть глави Казахстану та Киргизстану.
Зокрема, він заявив на форумі, що ЄАЕС відбувся як успішне інтеграційне об'єднання. Зазначив, що обсяг товарообігу ЄАЕС доволі солідний, який "можна порівняти з провідними світовими економічними державами".
Водночас повідомив, що діалог росії із Світовим банком зараз "утруднений через заангажованість західних фінансових інститутів". Фінансові інститути ЄАЕС підтримують контакти із Новим банком розвитку БРІКС, Азіатським банком розвитку, додав він.
Він висловився щодо заморожування російських золотовалютних резервів у Європі, заявивши: "Це не крадіжка, а грабіж".
Своєю чергою лукашенко повідомив, що, якщо країни ЄАЕС тупцюватимуть на місці, їх "наздоженуть, затопчуть, і вперед підуть інші, як це відбувається у багатьох напрямках".
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