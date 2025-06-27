ПФУ затвердив показник середньої заробітної плати за травень, з якої сплачено страхові внески

26 червня 2025 року Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за травень, з якої сплачено страхові внески.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ПФУ.

Цей показник використовується для обчислення пенсій відповідно до закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. За офіційними даними, він склав 20 355 гривень 40 копійок.

Це найвищий показник з початку 2025 року. Для порівняння:

у квітні середня зарплата для розрахунку пенсії становила 19 856 грн 19 коп;

у березні — 19 430 грн 52 коп;

у лютому — 18 589 грн 38 коп;

у січні — 18 660 грн 32 коп.

Таким чином, спостерігається стабільне щомісячне зростання зарплатної бази, яка враховується під час нарахування пенсій. Це може позитивно вплинути на розміри майбутніх пенсій для тих, хто виходить на заслужений відпочинок у 2025 році.