Стефанчук: Парламент напрацьовує законопроєкт про проведення виборів після закінчення війни

Верховна Рада напрацьовує законопроєкт про проведення виборів після закінчення війни.

Про це сказав Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в телеефірі, передає Укрінформ.

"Ми напрацьовуємо цей законопроєкт, адже для проведення наступних виборів необхідний новий спеціальний законопроєкт, який регулюватиме так звані повоєнні вибори", - сказав Стефанчук.

Він зазначив, що Україну очікує багато викликів після завершення війни, і їх характер значною мірою залежатиме від того, як і коли вона закінчиться.

"Але ми готуємо різні от базові сценарії для того, щоб люди могли реалізувати своє фундаментальне конституційне право на вибір. І це повинно бути в Україні. І мені здається, що нам вдасться знайти цей правильний законодавчий компроміс", - сказав Стефанчук.