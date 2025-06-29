Стефанчук: Парламент напрацьовує законопроєкт про проведення виборів після закінчення війни

Верховна Рада напрацьовує законопроєкт про проведення виборів після закінчення війни.
Про це сказав Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в телеефірі, передає Укрінформ.
"Ми напрацьовуємо цей законопроєкт, адже для проведення наступних виборів необхідний новий спеціальний законопроєкт, який регулюватиме так звані повоєнні вибори", - сказав Стефанчук.
Він зазначив, що Україну очікує багато викликів після завершення війни, і їх характер значною мірою залежатиме від того, як і коли вона закінчиться.
"Але ми готуємо різні от базові сценарії для того, щоб люди могли реалізувати своє фундаментальне конституційне право на вибір. І це повинно бути в Україні. І мені здається, що нам вдасться знайти цей правильний законодавчий компроміс", - сказав Стефанчук.
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