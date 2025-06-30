ЦПД: В росії спостерігається дефіцит працівників у промисловості, аграрному секторі, енергетиці та будівництві

Через повномасштабну війну проти України в росії загострилася проблема нестачі кадрів у цивільних секторах економіки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Найбільше від цього страждає будівельна галузь, яка вже за кілька років може залишитися без робочої сили.
За інформацією ЦПД, дефіцит працівників фіксується у промисловості, аграрному секторі, енергетиці та насамперед - у будівництві.
Причиною кадрової кризи є масове залучення чоловіків до війни, а також переорієнтація трудових ресурсів на потреби оборонної промисловості.
Хоча в будівельному секторі росії вже триває різке скорочення обсягів, масові банкрутства компаній і зниження попиту, саме там нестача працівників виявилася найгострішою.
За оцінками російських експертів, протягом 5-7 років у країні може взагалі не залишитися кому будувати.
Наративи російської пропаганди про "небувале економічне зростання" не витримують реальності.
Війна виснажує економіку рф, створюючи тиск на ринок праці, галузі з критичною інфраструктурою та рівень життя громадян.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023