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ЦПД: В росії спостерігається дефіцит працівників у промисловості, аграрному секторі, енергетиці та будівництві

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Через повномасштабну війну проти України в росії загострилася проблема нестачі кадрів у цивільних секторах економіки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Найбільше від цього страждає будівельна галузь, яка вже за кілька років може залишитися без робочої сили.

За інформацією ЦПД, дефіцит працівників фіксується у промисловості, аграрному секторі, енергетиці та насамперед - у будівництві.

Причиною кадрової кризи є масове залучення чоловіків до війни, а також переорієнтація трудових ресурсів на потреби оборонної промисловості.

Хоча в будівельному секторі росії вже триває різке скорочення обсягів, масові банкрутства компаній і зниження попиту, саме там нестача працівників виявилася найгострішою.

За оцінками російських експертів, протягом 5-7 років у країні може взагалі не залишитися кому будувати.

Наративи російської пропаганди про "небувале економічне зростання" не витримують реальності.

Війна виснажує економіку рф, створюючи тиск на ринок праці, галузі з критичною інфраструктурою та рівень життя громадян.

ЦПД
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