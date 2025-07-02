Области использования насосов для химикатов

Для перекачки агрессивных жидкостей предназначены специальные насосы для химикатов. Они имеют разную конструкцию и производительность, но объединяет все эти химические насосы безопасность в использовании и высокая надежность при работе с кислотами, щелочами, растворителями, нефтепродуктами, красками и другими агрессивными химическими веществами. От устройств для перекачивания воды и других подобных жидких сред они отличаются материалами изготовления проточной части — это могут быть специализированные стали или композиты с повышенной стойкостью к коррозии, не вступающие в реакцию с транспортируемыми веществами.

​Промышленное производство

На разных промышленных предприятиях насосы используются для перекачивания не только чистой или загрязненной воды, но и различных токсичных, а также взрывоопасных веществ. Особенно остро в таком оборудовании нуждается химическая, нефтехимическая, лакокрасочная, фармацевтическая и пищевая отрасли.

При проектировании технологических линий учитываются все особенности агрессивных сред, которые нужно транспортировать. Поэтому на разных предприятиях используются разные типы насосов. Например, в химической и нефтяной промышленности наиболее востребованными являются центробежные модели, которые имеют компактные размеры, отличаются высоким КПД и подходят для установки непосредственно в трубопровод.

В фармацевтической промышленности востребованы дозирующие модели для агрессивных жидких сред, которые не просто перекачивают их, но и отмеряют. В пищевой и косметической отраслях промышленности используются только те устройства, которые изготовлены из материалов, допущенных к контакту с пищевыми продуктами и при этом не вступающих в реакцию с перекачиваемыми веществами.

​Сельское хозяйство

На сельскохозяйственных предприятиях и фермах насосы нужны для перекачки жидких удобрений, пестицидов, гербицидов, инсектицидов, а также для орошения и дренажа. Причем для орошения хорошо подходят центробежные модели, для откачки воды с полей и осушения водоемов предназначаются дренажные модели которые способны работать с загрязненными твердыми включениями жидкостями. А для работы с жидкими удобрениями и жидкостями биологического происхождения используются мембранные модели, которые оказывают минимальное воздействие на перекачиваемые среды и обеспечивают их точную дозировку.

​Очистные и водоочистные системы

Для очистных сооружений и водоподготовки предназначаются насосы таких видов:

центробежные самовсасывающие, которые способны создавать очень хороший напор;

винтовые, которые подходят для перекачки водного раствора активного ила, осадка, растворов реагентов;

шланговые перистальтические, в которых транспортируемая среда контактирует только с поверхностью шланга;

импеллерные, которые могут очень точно дозировать перекачиваемую жидкость.

​Автомойки и клининговые компании

На автомойках и в клининговых компаниях используются насосы для дозирования концентрированных моющих веществ. От точности их работы зависит минимизация наносимого окружающей среде ущерба, экономичность потребления профессионального моющего средства и эффективность результата мойки или уборки. Поэтому в этих сферах востребованы эргономичные, надежные и точные устройства.