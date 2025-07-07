ЦПД: В Україні мобілізація жінок не планувалася, і не планується

В Україні мобілізація жінок не планувалася, і не планується. Всі розмови про це не мають жодного сенсу.
Про це повідомив начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.
"Мобілізація жінок не планувалася, і не планується - всі розмови про це взагалі не мають жодного сенсу. Але росіяни запускають цей меседж через свою агентуру і говорящих голів. Якщо помітили, то останнім часом ледь не щотижня зʼявляється щось таке", - заявив Коваленко у Telegram.
Коваленко нагадав, що колишній радник Офсу президента Олексій Арестович під санкціями. Його ютуб заблокували.
"Працює інформаційно в інтересах рашки", - зазначив Коваленко.
Також він прокоментував російську публіцистку юлію латиніну.
"Щодо латиніної - це частина інформаційної машини кремля, яка працює на "ліберальну" публіку. російські спецслужби завжди ось таких як вона сунули до лібералів, аби отримувати інформацію зсередини, і впливати на подібну аудиторію", - заявив Коваленко.
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