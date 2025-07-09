Чеська компанія запускає виробництво боєприпасів в Україні

Чеська компанія Excalibur Army відкрила офіс у Києві та запускає виробництво боєприпасів в Україні у співпраці з вітчизняними партнерами.
Як повідомляє холдинг Czechoslovak Group (CSG), до якого входить Excalibur Army, компанія розширює присутність в Україні та починає спільне виробництво артилерійських снарядів.
Вона є одним із головних постачальників зброї для ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення. За цей час українська армія отримала понад 1 тис. одиниць військової техніки, включно з танками, бойовими машинами, артилерією та реактивними системами, а також понад 2 млн великих калібрів боєприпасів.
Директор із маркетингу Excalibur Army Ян Краткий заявив, що відкриття представництва в Києві має не лише символічне значення. За його словами, це реальний крок для швидшого ухвалення рішень, покращення логістики та ефективнішої взаємодії з українськими партнерами на місцях.
Основним напрямом діяльності стане спільне виробництво 155-мм артилерійських боєприпасів. Проєкт реалізується у партнерстві з компанією "Українська бронетехніка" (Ukrainian Armor). У 2024 році сторони підписали відповідний меморандум, а запуск виробництва заплановано на 2025 рік.
Директор Ukrainian Armor Владислав Бельбас наголосив, що компанія готова оперативно налагодити поставки. "Ми готові поставити понад 100 тис. набоїв різних типів 155-мм боєприпасів та 50 тис. набоїв 105-мм боєприпасів, щойно отримаємо державне замовлення", - зазначив він.
У межах проєкту планується створити масштабне виробництво боєприпасів за стандартами НАТО. На стартовому етапі рівень локалізації сягатиме понад 50%, а надалі зросте до 80%.
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