В ЦПД прокоментували публікацію BILD про планування росією наступу в другій половині літа

В Центрі протидії дезінформації РНБО відреагували на публікацію BILD про планування росією наступу в другій половині літа та назвали її безглуздою.

Про це написав керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

«кремль планує новий наступ» - більш безглуздих матеріалів, ніж в BILD, завжди важко знайти. Повне нерозуміння там ні фронту, ні подій. Начитаються телеграмів, часто російських, і пишуть статті, які в нас цитують. До речі, цю інформацію, кажуть, вони отримали в «російському генштабі». Ну ви зрозуміли", - написав він.

За словами очільника ЦПД, у росіян наступальні спроби не припинялися загалом ще з минулого року.

"Вони стабільно намагаються тиснути і якихось «нових наступів» як таких нема - є вкидання резервів, зміна тактики, спроби заходити штурмовими групами в прикордоння, навʼязувати бої, кидати резерви на Сході і так далі", - зазначає Коваленко.