ЄС вже підготував план дій у відповідь на мита США

Європейський Союз готує відповідь на оголошені президентом США Дональдом Трампом 30% мита товарів з ЄС та Мексики.
Після заяви Дональда Трампа, оголошеної 12 липня, Європейський Союз готується посилити співпрацю з іншими країнами, які постраждали від тарифів США.
Канада як ключовий союзник Вашингтона, вже шукає шляхи диверсифікації й тіснішої співпраці з ЄС.
«Ми не можемо залишатися наодинці. Ми в режимі пошуку рішень разом з іншими країнами», – зазначила міністр промисловості Канади Мелані Жолі.
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що контрзаходи заморожено до 1 серпня, щоби дати шанс діалогу.
Водночас ЄС вже підготував план дій на суму 21 млрд євро, а також додатковий пакет – на 72 млрд євро.
Франція та Німеччина закликають не зволікати. Президент Еммануель Макрон пропонує прискорити підготовку контрзаходів.
«Разом ми можемо посилити тиск на США», – заявив міністр торгівлі Австрії Вольфганг Гаттманнсдорфер.
ЄС також розглядає експортний контроль та потенційне застосування найпотужнішого інструменту – ACI (антипримусового механізму).
«Ми ще не досягли моменту застосування ACI. Але ми повинні бути готові», – заявила фон дер Ляєн.
Крім того, ЄС розширює торговельні зв’язки з країнами Азії. Зокрема, досягнуто економічної угоди з Індонезією, яка постраждала від американських тарифів.
Президент Індонезії Прабово Субіанто назвав переговорив з ЄС проривом і сподівається повернутися до Брюсселя для офіційного підписання угоди про економічне партнерство.
«Нам потрібно дослідити, наскільки далеко ми можемо зайти в Тихоокеанському регіоні з іншими країнами», – заявила голова Комісії ЄС з питань конкуренції Тереза Рібера.
Вона також наголосила на важливості продовження торговельних переговорів ЄС з Індією, які будуть завершені до кінця року.
За оцінкою аналітиків Goldman Sachs, якщо нові мита США на 30% набудуть чинності, ВВП єврозони впаде на 1,2% до 2026 року, і більша частина втрат ще попереду.
Поки що ЄС прагне зберегти правила глобальної торгівлі та продовжує робити ставку на переговори. Але дедалі більше країн вже готові до будь-якого сценарію.
«Нам доведеться шукати інших партнерів для нашої продукції», – зазначив минулого тижня президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва після того, як Трамп пригрозив підвищити на 50% тариф на експорт до США з причин, взагалі не пов’язаних із торгівлею.
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