Українських військових попереджають про GPS-трекери, яки прикріплюють на авто для наведення ворожих ударів

Військовим та працівникам силових структур варто щодня оглядати свої автівки, щоб вчасно виявити GPS-трекери.

Такі пристрої можуть бути використані для наведення ворожих ударів. Про це заявив експерт із питань радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.

Він закликав ретельно перевіряти арки коліс та днище транспортних засобів, оскільки саме там зазвичай прикріплюють маячки на магнітах. У разі виявлення подібного пристрою необхідно негайно повідомити командира. А командир має передати інформацію далі по ланцюгу.

Бескрестнов підкреслив, що зволікання з перевіркою може коштувати надто дорого. За його словами, якщо не виявити трекер вчасно, то "фінальні точки ваших постійних маршрутів стануть цілями для 'Шахедів'".

Експерт також опублікував фотографію пристрою, який, за його словами, було виявлено в районі МВГ.

"Ось такі трекери виявили у МВГ", - написав він.