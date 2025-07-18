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Свириденко: Реалізація санкційної політики – це ефективний інструмент державного управління

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Прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявляє, що реалізація санкційної політики – це ефективний інструмент державного управління, реалізації державних задач.

"Реалізація санкційної політики – це ефективний інструмент державного управління, реалізації державних задач. Насправді всі процеси, які відбуваються на уряді, вони відбуваються відповідно до закону про санкційну політику, відповідно до тих дерегуляцій. У нас є міжвідомча робоча група санкційної політики, яка визначає і доцільність внесення тих чи інших санкцій на уряд відповідно до подання Службою безпеки України або інших органів", - сказала Свириденко у Верховній Раді перед призначенням її на посаду прем'єра, коментуючи запитання про санкції щодо лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, йдеться в стенограмі засідання.

Щодо санкцій до Порошенка, вона зазначила, що в уряді була доповідь голови фінансового моніторингу і за результатом наради, й було прийнято рішення внести дане питання на розгляд членів уряду і після обговорення членами уряду дане питання було поставлено на голосування.

Свириденко, санкції
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