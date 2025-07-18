Свириденко: Реалізація санкційної політики – це ефективний інструмент державного управління

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявляє, що реалізація санкційної політики – це ефективний інструмент державного управління, реалізації державних задач.
"Реалізація санкційної політики – це ефективний інструмент державного управління, реалізації державних задач. Насправді всі процеси, які відбуваються на уряді, вони відбуваються відповідно до закону про санкційну політику, відповідно до тих дерегуляцій. У нас є міжвідомча робоча група санкційної політики, яка визначає і доцільність внесення тих чи інших санкцій на уряд відповідно до подання Службою безпеки України або інших органів", - сказала Свириденко у Верховній Раді перед призначенням її на посаду прем'єра, коментуючи запитання про санкції щодо лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, йдеться в стенограмі засідання.
Щодо санкцій до Порошенка, вона зазначила, що в уряді була доповідь голови фінансового моніторингу і за результатом наради, й було прийнято рішення внести дане питання на розгляд членів уряду і після обговорення членами уряду дане питання було поставлено на голосування.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023