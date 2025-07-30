У серпні зміниться вартість електроенергії для бізнесу

У серпні підвищення комунальних тарифів на загальнодержавному рівні не передбачається. Проте зміниться вартість електроенергії для бізнесу.

Детальніше про тарифи на комунальні послуги з 1 серпня 2025 року, читайте у матеріалі на Фактах ICTV.

Тарифи на газ у серпні 2025 року

До травня 2026 року 98% побутових споживачів, які користуються послугами Нафтогазу, платитимуть стабільну ціну – 7,96 грн за кубометр газу. Тож тариф на газ у серпні залишиться без змін.

Для клієнтів інших газопостачальних компаній річні тарифи у серпні 2025 коливатимуться в діапазоні 7,79-9,99 грн за кубометр, що відповідає попереднім місяцям.

Хоча місячні тарифи можуть коригуватися відповідно до ринкових умов, базовими залишаються річні пропозиції.

Тарифи на електроенергію з 1 серпня

Підвищення тарифів на електроенергію з 1 серпня 2025 не передбачене для населення. Кабмін у квітні затвердив постанову, яка фіксує тарифи на електроенергію для населення без змін до 31 жовтня 2025 року.

Отже, у серпні споживачі платитимуть 4,32 грн за кВт·год, а власники двозонних лічильників користуватимуться нічним тарифом (з 23:00 до 07:00) – 2,16 грн за кВт·год.

Нагадуємо, що з 1 липня 2025 року стандарт напруги в електромережі офіційно змінився на 230 вольт замість 220, проте це не вплине на вартість електроенергії.

Зростання тарифів на електроенергію для бізнесу

З 31 липня в Україні зросте максимальний граничний рівень цін на електроенергію у періоди пікового навантаження. Відповідне рішення було ухвалене 25 липня Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

На ринку “на добу наперед” (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР) встановлено такі граничні ціни:

у період з 00:00 до 07:00 та з 11:00 до 17:00 — 5 600 грн за МВт·год;

з 07:00 до 11:00 та з 23:00 до 24:00 — 6 900 грн за МВт·год;

з 17:00 до 23:00 — 15 000 грн за МВт·год.

Мінімальна гранична ціна для РДН і ВДР залишилася без змін — 10 грн за МВт·год.

Щодо балансуючого ринку:

з 00:00 до 07:00 встановлено верхню межу на рівні 6 600 грн за МВт·год;

з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 — 8 250 грн за МВт·год;

у вечірній пік з 17:00 до 23:00 — 16 000 грн за МВт·год.

Мінімальна гранична ціна на балансуючому ринку становить 0,01 грн за МВт·год.

Ці зміни не вплинуть безпосередньо на побутових споживачів, оскільки для населення й далі діє єдиний фіксований тариф – 4,32 грн за кВт·год. Водночас підвищення цін вдарить по бізнесу та промисловим споживачам. Рішення набуває чинності з 31 липня.

Тарифи на воду з 1 серпня 2025 року

На рівні НКРЕКП підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення у серпні 2025 не заплановане.

Сума в платіжках за воду не зміниться, проте варто пам’ятати, що вартість послуг може відрізнятися залежно від регіону. Місцева влада має право ініціювати підвищення тарифів на воду 2025 самостійно, без погодження з НКРЕКП.

Тому радимо звертатися безпосередньо до свого постачальника, щоб уточнити актуальні тарифи на воду.