МАГАТЕ: Рівень радіації на Запорізькій АЕС не підвищився

Рівень радіації на Запорізькій АЕС є стабільним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву МАГАТЕ.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що радіаційний фон на Запорізькій АЕС залишається стабільним.

«Команда МАГАТЕ на Запорізькій АЕС в Україні підтверджує, що рівень радіації на об'єкті не підвищився», – йдеться у повідомленні.