Луганська ОВА: Людам з інвалідністю на ТОТ загрожує позбавлення пенсійних або соціальних виплат

На тимчасово окупованих територіях 75% людей з інвалідністю загрожує позбавлення пенсійних або соціальних виплат через неможливість пройти переогляд у медзакладах.

Про це у Телеграмі повідомив начальник Луганської ОВА Олексій Харченко, передає Укрінформ.

«На захоплених рф територіях 74,5 % осіб з інвалідністю, а саме 169 тисяч, ще не встигли пройти переогляд за російським законодавством, що від них вимагають зробити до 31 грудня. Тобто кожних 3 із 4 осіб з інвалідністю загарбники із 1 січня мають позбавити пенсійних або соціальних виплат», - написав Харченко.

За його словами, серед основних причин – нестача медичного персоналу для охоплення у швидкий термін такої значної кількості людей.

Окрім того, люди отримують велику кількість відмов через помилки в реєстрах. Через це особи з інвалідністю після уточнення даних вимушені повторно проходити огляд.