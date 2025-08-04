НБУ створив комісію, яка займатиметься експертизою цінності документів банків

Національний банк України затвердив положення про діяльність експертно-перевірної комісії (ЕПК) Галузевого державного архіву НБУ. Відповідна постанова правління Нацбанку №85 датована 28 липня 2025 року. Документ регламентує правовий статус, порядок створення, склад та організаційні засади функціонування комісії, а також права, обов’язки та відповідальність її членів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Нова комісія займатиметься експертизою цінності документів Національного банку, комерційних банків України, зокрема тих, що ліквідуються або припиняють діяльність, а також філій іноземних банків.

За результатами розгляду ЕПК ухвалюватиме рішення про включення або вилучення документів до чи з Національного архівного фонду (НАФ).

Комісія також матиме контрольні повноваження: зокрема, перевірку дотримання вимог до проведення експертизи цінності документів, ініціювання розшуку відсутніх документів, включно з кадровими, і вимагатиме пояснень у разі їх втрати. Вона збиратиме необхідні висновки й відомості для визначення культурної цінності та строків зберігання документів.