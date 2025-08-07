ДОТ планує впровадити харчування військовослужбовців відповідно до релігійно-канонічних норм

Державний оператор тилу (ДОТ) підписав Меморандум із Духовним Управлінням Верховного Муфтія Криму та представником Головного Рабина України. Документ стосується співпраці в щодо впровадження харчування військовослужбовців відповідно до релігійно-канонічних норм.

Як зазначили у пресслужбі ДОТ, ця ініціатива є частиною ширшого курсу на впровадження людиноцентричних рішень у тиловому забезпеченні. Вона спрямована не лише на підвищення якості та безпечності харчування, а й на забезпечення захисту прав і свобод військовослужбовців Збройних Сил України на свободу віросповідання.

Зокрема передбачається надання релігійними спільнотами рекомендацій щодо впровадження та розвитку системи харчування військовослужбовців Збройних Сил України відповідно до релігійно-канонічних норм (Халяль/Кошер).

Йдеться про обмін досвідом у розробці та виробництві сухих пайків, координацію дій із дотримання технологічних вимог і автентичності процесу, проведення консультацій із фахівцями та представниками релігійних громад щодо складу та технології виробництва продукції, а також організацію семінарів, нарад і тестувань.

Сторони домовилися у подальшому координувати свої дії, супровіджувати виробників, а також практично ознайомитися із процесами дотримання вимог у виробничих умовах. Виробники, які наразі вже залучені до консультацій, продовжують роботу над технологічною адаптацією процесів відповідно до норм Халяль і Кошер.