Каллас: ЄС зробить значний внесок у гарантії безпеки України шляхом фінансування, навчання та підтримки оборонної промисловості

Європейський Союз зобов’язався надавати гарантії безпеки Україні, які полягатимуть у фінансуванні, тренуванні військових та підтримці оборонної промисловості.
Про це сказала висока представниця ЄС Кая Каллас після відеоконференції з міністрами закордонних справ ЄС, передає Укрінформ.
Каллас зазначила, що у ЄС привітали роботу Коаліції охочих, яка опрацьовує деталі військової підтримки України після закінчення війни.
«Європейський Союз зробить значний внесок у гарантії безпеки шляхом фінансування, навчання та підтримки оборонної промисловості. Зараз ми працюємо над деталями, включаючи продовження наших поточних місій в Україні. Але гарантії безпеки для України не змінюють того факту, що справжньою загрозою є росія», - заявила висока представниця ЄС.
За її словами, Європейська рада зобов'язалася покрити фінансові потреби України на 2026 і 2027 роки.
«Є кілька варіантів, але репараційний кредит є найочевиднішим способом зробити це. Це буде найсильнішим сигналом москві, що їй не слід чекати, поки ми втомимося, і ми маємо швидко прийняти це рішення», - сказала Каллас.
Вона наголосила, що ЄС «підтримає будь-який мирний план, який принесе справедливий і тривалий мир Україні, а також забезпечить безпеку Європи в майбутньому».
«За останні 100 років росія напала на понад 19 країн, на деякі з них навіть три-чотири рази. Жодна з цих країн ніколи не нападала на росію. Тому в будь-якій мирній угоді ми маємо зосередитися на тому, як домогтися від російської сторони поступок, щоб вона назавжди припинила агресію і не намагалася силою змінити кордони. Сьогодні ми підтвердили наші спільні принципи: суверенітет, незалежність, територіальна цілісність та невід’ємне право України на самооборону. Нічого про Україну без України»», - наголосила висока представниця і додала, що вся робота в ЄС спрямована на те, щоб росія ніколи більше не напала.
