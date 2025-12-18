Войти

Bloomberg: Біля берегів Китаю «застрягли» щонайменше п'ять танкерів з російською нафтою

Флот танкерів, завантажених російською нафтою марки Urals, розширився біля східного узбережжя Китаю після того, як Індія – найбільший покупець цієї марки – обмежила закупівлі через західні санкції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За даними Kpler, станом на середу, 17 грудня, в Жовтому морі простоювало щонайменше п'ять суден, що перевозили близько 3,4 млн барелів, що вдвічі перевищує обсяг минулого тижня і є найвищим рівнем для цієї марки в цьому регіоні за останні п'ять років. Цей район знаходиться недалеко від провінції Шаньдун, яка є центром незалежних нафтопереробних заводів.

«Накопичення нафти марки Urals біля берегів Китаю є унікальною ситуацією, яка привернула увагу нафтотрейдерів у всьому світі. Це пов'язано з тим, що китайські нафтопереробні заводи не є типовими покупцями цієї марки, що завантажується в віддалених західних портах, віддаючи перевагу російській нафті зі східних терміналів через їх близькість і високу якість дизельного палива», – йдеться у матеріалі.

Проте протягом останніх тижнів посилення контролю США за постачанням нафти з росії до Індії, а також санкції проти ПАТ «Роснефть» і ПАТ «Лукойл» змусили продавців нафти марки Urals шукати інших покупців у Східній Азії. За даними місцевих чиновників, цього місяця імпорт Індії, як очікується, становитиме 800 тис. барелів на день, що менше цьогорічного піка на 2 млн барелів на день, зафіксованого в червні.

На даному етапі не ясно, чи нафта марки Urals, що накопичується біля берегів Китаю, вже продана, чи все ще активно продається. Танкери можуть здійснювати довгі рейси з заходу росії, не маючи попередньо забезпеченого покупця, але зростання флоту може свідчити про зміну в торгівлі.

