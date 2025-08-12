У МОЗ розповіли, як молододим лікарям отримати одноразову виплату від держави у 200 тис. грн

Молоді лікарі, які завершили інтернатуру та працюватимуть у сільській місцевості та на прифронтових територіях, отримають одноразову виплату від держави у 200 тис. грн.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя, передає Укрінформ.

"Йдеться про фахівців, які, починаючи з 2025 року, закінчили інтернатуру в одному з 20 державних закладів вищої освіти у сфері управління МОЗ або МОН. Така ініціатива Уряду діятиме до припинення воєнного стану із можливістю продовження. Вона дозволить підтримати лікарів, котрі розпочинають професійний шлях в медзакладах громад із критичною потребою у своєчасній та якісній медичній допомозі", - йдеться у повідомленні.

Порядок надання такої допомоги визначений наказом МОЗ.

Щоби отримати одноразову виплату, лікар має знайти на Єдиному вебпорталі вакансій медичних працівників вакансію у державному або комунальному медзакладі у сільській місцевості або на території активних бойових дій (перелік затверджено наказом Міністерства розвитку громад та територій України). Потрібно зв’язатися з обраним медзакладом і з’ясувати, чи не перевищує укомплектованість лікарських посад у ньому 75% і чи готовий медзаклад укласти щонайменше трирічний договір про роботу. Якщо обидві умови виконуються, лікар укладає договір із медзакладом мінімум на три роки, а медзаклад – видає лист, яким підтверджує свою відповідність вимогам Постанови щодо розташування й укомплектованості посад. Крім того, можна укласти такий договір із закладом, до якого лікар вже влаштувався після завершення інтернатури, якщо він відповідає наведеним вимогам.

Обрана лікарем вакансія на момент працевлаштування має розміщуватися на Єдиному вебпорталі вакансій.

До 10 жовтня лікар має подати до закладу вищої освіти, де він або вона проходила інтернатуру, такі документи:

- заяву на ім’я ректора (у довільній формі);

- лист-підтвердження від закладу охорони здоров’я про відповідність вимогам Постанови;

- копії документів про освіту — диплома та сертифіката про присвоєння професійної кваліфікації (подаються лише у разі, якщо цих даних немає в Єдиній електронній базі з питань освіти);

- документи, що підтверджують трудову діяльність – копію трудової книжки (якщо є) або витяг із Реєстру застрахованих осіб (через Пенсійний фонд).

- копію укладеного договору про роботу в закладі охорони здоров’я.

Подати документи можна особисто або листом на офіційну електронну пошту закладу освіти. Контакти закладів освіти можна знайти на сайті МОЗ.

Заклад вищої освіти розглядає документи й у разі погодження видає наказ про призначення виплати. Виплата допомоги здійснюється до кінця бюджетного року.

У разі дострокового звільнення лікаря — за власним бажанням, згодою сторін або за неналежне виконання обов’язків — суму допомоги доведеться повернути протягом 10 днів. Водночас повертати кошти не потрібно, якщо заклад припинив роботу за спеціальністю лікаря, у разі форс-мажорних обставин, встановлення інвалідності І або II групи лікарю або його близьким, а також у разі призову лікаря до війська.

До 20 державних закладів вищої освіти належать: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, ДНП «Львівський національній медичний університет ім. Данила Галицького», Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, Івано-Франківський національний медичний університет, Буковинський державний медичний університет, Одеський національний медичний університет, Харківський національний медичний університет, Полтавський державний медичний університет, Дніпровський державний медичний університет, Запорізький державний медико-фармацевтичний університет, Ужгородський національний університет, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Сумський державний університет, Луганський державний медичний університет, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Донецький національний медичний університет, Херсонський державний університет.