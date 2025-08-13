Неоплачувані відпустки та скорочення робочих годин: Через мита в Китаї виникли проблеми на виробництві

Через торговельну напруженість зі США, китайські експортери вимушені знижувати витрати, щоб зберегти конкурентоспроможність. Хоча офіційна статистика безробіття залишається стабільною, експерти зазначають, що ситуація з неповною зайнятістю погіршується, а доходи працівників падають. Це підриває споживчу впевненість і призводить до зниження роздрібних продажів.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.
Економісти, зокрема Алісія Гарсія-Ерреро з Natixis, стверджують, що найбільше страждають робітники, оскільки компанії знижують зарплати, щоб компенсувати високі мита та незавантаженість виробничих потужностей. За її словами, робітники не стають офіційно безробітними, але їх відправляють у неоплачувані відпустки або скорочують кількість робочих годин.
Ця ситуація змушує бізнес шукати нові шляхи для скорочення витрат. Наприклад, керівники заводів дедалі частіше наймають тимчасових працівників, щоб уникнути витрат на пенсійне та соціальне страхування. Дейв Фонг, співвласник трьох заводів, підтверджує, що звільняє штатних працівників, а потім наймає їх на тимчасовій основі для виконання термінових замовлень.
У результаті, заробітна плата тимчасових працівників також знижується. Наприклад, ставка в Ухані впала з 16 до 14 юанів за годину. Попит на роботу високий, але заводи не можуть забезпечити достатньо місць.
Таким чином, торговельна війна між США та Китаєм, попри стабільні показники експорту до інших країн, створює глибокі проблеми для китайських робітників та сповільнює внутрішню економіку.
