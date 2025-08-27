Швеція стає першою країною ЄС, яка надає Україні додаткові кошти через Ukraine Facility

Швеція першою першою в ЄС виділила для українського бюджету 750 млн шведських крон (66,4 млн євро) у рамках програми Ukraine Facility.

Про це заявив міністр з міжнародного співробітництва у сфері розвитку та зовнішньої торгівлі Швеції Бенджамін Доуса, передає Rai News.

"Швеція продовжує збільшувати свою підтримку України, і з цією новою угодою стає першою країною ЄС, яка надає додаткові кошти через Ukraine Facility для зміцнення національного бюджету країни", - розповів Доуса.

За його словами, економічна стабільність є необхідною умовою, щоб Україна могла продовжувати виплачувати зарплати та пенсії, а також забезпечувати роботу охорони здоров'я, шкіл і соціальних служб.

"Це важливо для стійкості України та здатності продовжувати захищатися від російської агресії. Я дуже пишаюся тим, що Швеція, будучи першою країною, робить цей крок і відкриває шлях для інших держав, як усередині ЄС, так і за його межами", - зазначив міністр.

Ukraine Facility - це механізм для фінансової підтримки України у відновленні, модернізації та стабілізації економіки. У рамках такої програми Україна отримує кошти від Євросоюзу за умови виконання заздалегідь узгоджених реформ.