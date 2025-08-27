Швеція стає першою країною ЄС, яка надає Україні додаткові кошти через Ukraine Facility

Швеція першою першою в ЄС виділила для українського бюджету 750 млн шведських крон (66,4 млн євро) у рамках програми Ukraine Facility.
Про це заявив міністр з міжнародного співробітництва у сфері розвитку та зовнішньої торгівлі Швеції Бенджамін Доуса, передає Rai News.
"Швеція продовжує збільшувати свою підтримку України, і з цією новою угодою стає першою країною ЄС, яка надає додаткові кошти через Ukraine Facility для зміцнення національного бюджету країни", - розповів Доуса.
За його словами, економічна стабільність є необхідною умовою, щоб Україна могла продовжувати виплачувати зарплати та пенсії, а також забезпечувати роботу охорони здоров'я, шкіл і соціальних служб.
"Це важливо для стійкості України та здатності продовжувати захищатися від російської агресії. Я дуже пишаюся тим, що Швеція, будучи першою країною, робить цей крок і відкриває шлях для інших держав, як усередині ЄС, так і за його межами", - зазначив міністр.
Ukraine Facility - це механізм для фінансової підтримки України у відновленні, модернізації та стабілізації економіки. У рамках такої програми Україна отримує кошти від Євросоюзу за умови виконання заздалегідь узгоджених реформ.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023