Українцям нагадали про формулу для розрахунку пенсій

У той час, як у частини пенсіонерів виплати з 1 вересня зростуть, в Україні чинна формула нарахування пенсій не дає змоги претендувати на суттєві виплати. Якщо людина працювала без сплати внесків або отримувала зарплату "в конверті", вона може розраховувати лише на мінімальну пенсію — і то після досягнення 65 років. Про це пишуть Українські новини з посиланням на "Обозреватель".

Часто можна почути твердження, що нинішнє покоління українців взагалі не матиме пенсій. Насправді це перебільшення: система діятиме доти, доки існує держава. Проте стабільність і рівень виплат прямо залежать від кількості людей, які офіційно сплачують єдиний соціальний внесок. На сьогодні співвідношення працюючих до пенсіонерів становить приблизно один до одного, і це вважається критичним показником. За розрахунками Міністерства соціальної політики, для того щоб середня пенсія сягала хоча б 40% середньої заробітної плати, платників внесків повинно бути щонайменше на 50% більше, ніж пенсіонерів.

Станом на червень 2025 року середній розмір пенсії за віком в Україні складав 6,1 тис. грн. Водночас більше ніж 35% пенсіонерів отримують менше ніж 4 тис. грн, а приблизно 56% — до 5 тис. грн. Для порівняння: середня заробітна плата по країні становить 22,3 тис. грн. Експерти вважають, що достатнім рівнем пенсії можна вважати близько 9 тис. грн.

Формула для розрахунку пенсій виглядає так:

П = Зс × (Ск : К) × Кс × 1%,

де:

П — розмір пенсії,

Зс — середня заробітна плата за останні три роки,

Ск — індивідуальний коефіцієнт зарплати (співвідношення особистої зарплати до середньої),

К — кількість місяців у трирічному періоді,

Кс — страховий стаж у місяцях.

Наприклад, якщо працівник усе трудове життя отримував мінімальну заробітну плату і має повний страховий стаж у 35 років, його пенсія становитиме лише трохи більше 2,1 тис. грн. Однак держава гарантує мінімальну виплату — 2361 грн. Якщо ж зарплата протягом життя була хоча б на 10% більшою за середню по країні, то пенсія такої особи становитиме вже близько 5,8 тис. грн.

Покращити ситуацію можна лише двома шляхами: або за рахунок легалізації заробітних плат і відповідних відрахувань, або завдяки добровільній сплаті внесків до Пенсійного фонду.

Кожен українець має можливість самостійно перевірити приблизний розмір майбутньої пенсії за допомогою "пенсійного калькулятора" на порталі Пенсійного фонду України. Це дозволяє спрогнозувати розмір виплат залежно від рівня заробітку та тривалості стажу.

Для цього треба пройти ідентифікацію на порталі ПФУ (наприклад, за допомогою свого банку), далі в "пенсійному калькуляторі" можна побачити, яка пенсія могла б бути, якби ви з такими самими показниками зарплати мали б повний стаж та досягли пенсійного віку.

Якщо цифра, яку ви побачили в калькуляторі, замала, але до пенсійного віку ще далеко, ви все ще можете виправити ситуацію. Для цього можна або вивести свою зарплату з тіні. Крім того, українці на сайті ПФУ можуть підписати договір та робити добровільні внески ЄСВ.