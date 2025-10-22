DOU: Українські банки продовжують розширювати свої ІТ-команди

Оприлюднено рейтинг українських банків за кількістю IT-фахівців у 2025 році. До списку увійшли 15 фінансових установ, які активно розвивають напрями штучного інтелекту, Big Data та кібербезпеки. Банки продовжують розширювати свої ІТ-команди, найбільше шукають аналітиків, тестувальників і розробників.

Як пише Delo.ua, про це свідчить дослідження DOU.

У банках, що увійшли до рейтингу, працює 75 260 співробітників, із них 7616 — в IT-відділах. Кількість технічних спеціалістів становить 7207, що більше порівняно з минулим роком (6213).

Лідером за чисельністю IT-команди залишається ПриватБанк - 2395 технічних фахівців, на 647 більше, ніж торік. Друге місце посів ПУМБ, який випередив Райффайзен Банк. ПУМБ збільшив команду на 131 спеціаліста, тоді як у Райффайзен Банку їх стало на 83 менше.

На четвертій і п’ятій позиціях залишилися Ощадбанк і Sense Bank — обидва продемонстрували зростання, але без змін у рейтингу.

Креді Агріколь Банк піднявся на чотири сходинки, а Банк Південний із 15-ї позиції перемістився на сьому. Укрексімбанк опустився з 7-го на 12-те місце. ОТП Банк і Universal Bank знизилися на одну позицію, а Банк Альянс — на дві.

Основні напрями роботи IT-команд банків:

Розробка та підтримка цифрових сервісів. Створення й удосконалення продуктів, з якими взаємодіють клієнти: мобільних застосунків, інтернет-банкінгу, платіжних платформ та API для партнерських інтеграцій.

Інфраструктура та стабільність. Забезпечення безперебійної роботи серверів, мереж, дата-центрів і хмарних рішень.

Кібербезпека. Захист даних клієнтів, фінансових операцій і внутрішніх систем від кіберзагроз, включно з превенцією ризиків та реагуванням на інциденти.

Інновації та автоматизація. Впровадження сучасних технологій — штучного інтелекту, Big Data — і автоматизація бізнес-процесів для підвищення ефективності.

Українські банки продовжують наймати IT-фахівців. За останній рік більшість команд або збільшилися, або залишилися на тому ж рівні. В середньому банки мають понад 10 відкритих вакансій.

Основні напрями найму:

Штучний інтелект і робота з даними. Sense Bank, Ощадбанк і Ukrsibbdnk шукають спеціалістів на посади Senior Data Scientist та AI Solution Architect. ПриватБанк створює окремі підрозділи для розвитку ШІ та працює над проєктами, зокрема чат-ботом для бізнес-клієнтів.

Кібербезпека. OTP Bank відкрив вакансію Architect of Information and Cybersecurity, Райффайзен Банк — Security Risk Manager.

Підтримка банківських систем. Найбільше відкритих позицій для бізнес- і системних аналітиків, тестувальників та розробників. Райффайзен Банк шукає Senior Full Stack Developer, ПриватБанк — Java і .NET-розробників, з фокусом на досвідчених спеціалістах.

IT-команди українських банків переважно зосереджені у великих містах, але формат роботи стає дедалі гнучкішим. Київ залишається головним IT-центром — тут працюють офіси 15 банків. Далі за кількістю команд — Львів (6 банків), Дніпро (4), Одеса та Харків (по 2). Менше офісів — у Вінниці, Житомирі, Полтаві, Чернівцях, Кропивницькому, Кривому Розі та Запоріжжі.

Більшість банків переходять на гібридний або віддалений формат. В офісах залишаються фахівці, які відповідають за критичні системи, інфраструктуру та безпеку.

У ПриватБанку частина команд працює в офісах Києва та Дніпра, решта — дистанційно. В Ukrsibbank і ОТП Банку переважає віддалена робота з періодичними офлайн-зустрічами. Натомість Ощадбанк здебільшого працює в офісах, дозволяючи дистанційний формат лише у виняткових випадках.