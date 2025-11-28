Штучний інтелект зможе замінити 11% працівників, - дослідження MIT

Команда Массачусетського технологічного інституту (MIT) розробила цифрову модель ринку праці США, яка дозволяє спрогнозувати вплив штучного інтелекту на зайнятість. Виявилося, штучний інтелект зможе замінити 11% працівників.
Про це повідомляє TechSpot.
Для моделювання використовується суперкомп'ютерна інфраструктура ORNL, що дало можливість оцінити потенціал ШІ у заміщенні реальних посад.
Згідно з дослідженням MIT, результати симуляції показали: агентний ШІ теоретично здатен виконувати роботу, еквівалентну 11,7% нинішньої зайнятості у США. У грошовому вимірі це може становити до $1,2 трлн у таких галузях, як фінанси, охорона здоров'я та професійні послуги.
У межах дослідження проаналізовано 151 млн працівників, їхні компетенції, робочі завдання та місце проживання. Загалом у симуляції порівнювали понад 32 тис. навичок у 923 видах діяльності по більш ніж 3000 округах США, після чого визначали, наскільки ШІ-агенти можуть виконувати аналогічні функції.
Створений "Індекс Айсберга" дає змогу оцінити потенційне заміщення людської праці навіть на рівні окремих кварталів, а сам проєкт охоплює всі 50 штатів, а не лише технологічні хаби узбережжя, як це робили попередні аналітичні моделі.
Дослідники сподіваються, що їхня робота допоможе уряду завчасно планувати інвестиції в програми перекваліфікації та інфраструктуру, перш ніж ухвалюватимуться відповідні бюджетні рішення.
