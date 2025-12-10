Войти

Експерт: Лише сім країн ЄС підтримують передачу Україні коштів із заморожених російських активів

Лише сім країн ЄС підтримують ідею передачі Україні коштів із заморожених російських активів, і це держави, які безпосередньо перебувають під ризиком агресії — вони розглядають цей механізм як інструмент для досягнення миру.

Про це в ефірі телеканалу "Апостроф" заявив голова правління Республіканського фонду України, колишній секретар польської делегації в парламенті НАТО Пьотр Кульпа.

Він зазначив, що обмежена кількість країн ЄС, які підтримують передачу Україні заморожених російських коштів, не є проявом слабкості Європи, а радше відображає геополітичну логіку безпеки. За його словами, ініціативу підтримують насамперед ті держави, які перебувають у зоні прямої загрози з боку росії.

Кульпа переконаний, що нинішня політика адміністрації США, зокрема Дональда Трампа, фактично грає на користь кремля.

"Адміністрація Сполучених Штатів продовжує війну, створюючи у путіна ілюзію того, що дипломатичним шляхом він чогось досягне", - сказав експерт.

За його словами, найсильнішим чинником, здатним змінити розрахунки російського керівництва, стали б довгострокові фінансові гарантії для України на кілька років уперед. Він також наголосив, що будь-який тиск на українське керівництво чи обмеження ресурсів лише "создают путину ложные надежды" та призводять до нових жертв.

Кульпа підкреслив, що нині в Європі формується трикутник ключових політичних та безпекових центрів — Київ, Лондон і Париж, тоді як економічним полюсом залишається Берлін.

На його думку, для Європи не існує ефективнішого інструменту власної безпеки, ніж системна підтримка України.

"Це, може, цинічно звучить, але те, що Європа може зробити ефективно заради підвищення власної безпеки — це підтримувати Київ", - сказав він.

Він також зазначив, що ЄС уже зараз повинен активно запозичувати український військовий досвід — зокрема підготовку до дронцентричної війни, а також масштабувати виробництво українського ВПК як елемент стратегічної незалежності Європи.

"Вчора Брюссель прийняв документ на 1,5 млрд євро. 300 млн прямо йде на Київ. Тут філософія важлива, тому що цей документ момент показує Україну як частину Європи, яка сьогодні бере на себе удар агресора, який спрямований проти всієї Європи", - сказав він.

Експерт наголосив, що зрештою компенсувати збитки доведеться стороні, яка програє війну, і, на його переконання, це буде російська федерація. Він підкреслив, що кошти на підтримку України все одно будуть знайдені — чи за рахунок російських активів, чи через європейські кредити та фінансові гарантії.

"І суть цього рішення не в тому, щоб знайти кошти, ці 50 млрд на рік, а в тому, щоб дати коштів настільки багато, щоб ці кошти придушили путіна. Коли COVID розпочався, Європа надрукувала 4 трильйони. Тут не питання грошей. А ми говоримо по 50 млрд на рік", - резюмував він.

