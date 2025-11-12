Bloomberg: Ймовірно, Україна виробляє дронів більше, ніж усі країни НАТО разом узяті

Українські оборонні компанії тепер випускають дрони в промислових масштабах і вже шукають зовнішні ринки: щорічне виробництво сягає мільйонів одиниць, а через брак фінансування та необхідність нарощувати потужності кілька виробників уже працюють над партнерствами в Європі. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, пише УНН.

Від початку повномасштабного вторгнення вітчизняна промисловість перетворилася на головний центр розробки безпілотних систем: від дешевих FPV‑дронів до далекобійних ударних комплексів. Українські фірми, які зіштовхнулися з потребою фінансувати оборону та масштабувати виробництво поза зоною бойових дій, почали перенастановлювати виробничі лінії і шукати інвесторів і замовників у Європі.

«Річ не лише в кількості безпілотників, а й у їх різноманітності. Ймовірно, більше, ніж усі країни НАТО разом узяті зараз», – сказав аналітик RAND Майкл Бонерт.

Війна примусила українських виробників обмінюватися технологіями з європейцями: у союзників з’явився гострий інтерес накопичити арсенали безпілотників, засвоюючи уроки східного флангу.

Наразі компанії шукають безпечні ринки збуту та інвестиції, щоб підтримати виробничий імпульс і одночасно посилити обороноздатність європейських країн.