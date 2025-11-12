Войти

Читай
бесплатно!
Разделы
срочная новость:

Бізнес

RSS

Bloomberg: Ймовірно, Україна виробляє дронів більше, ніж усі країни НАТО разом узяті

94
Bloomberg: Ймовірно, Україна виробляє дронів більше, ніж усі країни НАТО разом узяті

Українські оборонні компанії тепер випускають дрони в промислових масштабах і вже шукають зовнішні ринки: щорічне виробництво сягає мільйонів одиниць, а через брак фінансування та необхідність нарощувати потужності кілька виробників уже працюють над партнерствами в Європі. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, пише УНН.

Від початку повномасштабного вторгнення вітчизняна промисловість перетворилася на головний центр розробки безпілотних систем: від дешевих FPV‑дронів до далекобійних ударних комплексів. Українські фірми, які зіштовхнулися з потребою фінансувати оборону та масштабувати виробництво поза зоною бойових дій, почали перенастановлювати виробничі лінії і шукати інвесторів і замовників у Європі.

«Річ не лише в кількості безпілотників, а й у їх різноманітності. Ймовірно, більше, ніж усі країни НАТО разом узяті зараз», – сказав аналітик RAND Майкл Бонерт.

Війна примусила українських виробників обмінюватися технологіями з європейцями: у союзників з’явився гострий інтерес накопичити арсенали безпілотників, засвоюючи уроки східного флангу.

Наразі компанії шукають безпечні ринки збуту та інвестиції, щоб підтримати виробничий імпульс і одночасно посилити обороноздатність європейських країн.

дрони
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 12 ноября 2025
Вторник, 11 ноября 2025
Понедельник, 10 ноября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023