Bloomberg: Ймовірно, Україна виробляє дронів більше, ніж усі країни НАТО разом узяті

Українські оборонні компанії тепер випускають дрони в промислових масштабах і вже шукають зовнішні ринки: щорічне виробництво сягає мільйонів одиниць, а через брак фінансування та необхідність нарощувати потужності кілька виробників уже працюють над партнерствами в Європі. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, пише УНН.
Від початку повномасштабного вторгнення вітчизняна промисловість перетворилася на головний центр розробки безпілотних систем: від дешевих FPV‑дронів до далекобійних ударних комплексів. Українські фірми, які зіштовхнулися з потребою фінансувати оборону та масштабувати виробництво поза зоною бойових дій, почали перенастановлювати виробничі лінії і шукати інвесторів і замовників у Європі.
«Річ не лише в кількості безпілотників, а й у їх різноманітності. Ймовірно, більше, ніж усі країни НАТО разом узяті зараз», – сказав аналітик RAND Майкл Бонерт.
Війна примусила українських виробників обмінюватися технологіями з європейцями: у союзників з’явився гострий інтерес накопичити арсенали безпілотників, засвоюючи уроки східного флангу.
Наразі компанії шукають безпечні ринки збуту та інвестиції, щоб підтримати виробничий імпульс і одночасно посилити обороноздатність європейських країн.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023