Трамп: В Україні мають пройти вибори

Президент США Дональд Трамп вважає, що в Україні мають пройти вибори.

В інтерв'ю виданню Politico, опублікованому у вівторок, на питання, як він думає, чи час Україні провести вибори, президент США відповів: "Так, я думаю, що так. Минуло багато часу і справи йдуть не дуже добре. Так, я думаю, що час. Я думаю, що це важливий час для проведення виборів".

При цьому він не виключив, що на президентських виборах в Україні може знову перемогти діючий голова держави Володимир Зеленський, але вибори мають пройти, щоб підтвердити, що в Україні панує дійсно демократичний лад.

"Вони використовують війну, щоб не проводити вибори, але я вважаю, що український народ повинен мати такий вибір, і, можливо, Зеленський переможе. Я не знаю, хто переможе, але у них давно не було виборів. Вони говорять про демократію, але доходить до того, що це вже не демократія", - сказав Трамп.

Щодо можливості проведення виборів саме в умовах повномасштабної війни під час інтерв'ю не йшлося.

Нагадаємо, в кінці вересня Зеленський заявив в інтерв’ю Axios, що не має наміру керувати країною в мирний час, і що "моя мета - закінчити війну, а не продовжувати балотуватися". Він також пообіцяв звернутися до Верховної Ради з проханням організувати вибори, якщо буде досягнуто перемир'я. "Під час припинення вогню, я думаю, безпека може дати можливість провести вибори. Це може бути так", - сказав голова держави.

Президент України розповів, що сказав Трампу, коли вони зустрічалися незадовго перед тим, що якщо буде перемир'я, "ми можемо використати цей період часу, і я можу дати цей сигнал парламенту". Він також уточнив, що розуміє, що люди можуть хотіти "лідера з новим мандатом" для прийняття доленосних рішень, необхідних для досягнення довгострокового миру, і зазначив, що питання безпеки ускладнять організацію виборів, але він вірить, що це можна зробити.

Конституція України прямо забороняє проведення виборів під час воєнного стану.

