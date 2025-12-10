СЗРУ: Казахстан поглиблює координацію з ЄС у сфері запобігання транзиту до росії підсанкційних товарів

Казахстан посилює експортний контроль з метою обмеження транзиту до росії підсанкційних товарів подвійного призначення.

Країна оновила правила експортного контролю для мінімізації ризиків обходу санкцій, повідомила Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

"Казахстан запровадив нові правила експортного контролю, які діятимуть протягом одного року. Ініціатива спрямована на обмеження реекспортних потоків товарів подвійного призначення до росії та мінімізацію ризиків обходу санкцій", - ідеться в повідомленні.

Оновлений режим включає обов'язкове ліцензування експорту низки товарів, на які поширюються західні санкції, а також посилений моніторинг продукції, імпортованої з ЄС, США і Великої Британії. Для таких товарів встановлена заборона на подальший реекспорт у межі СНД, передусім до рф.

"Астана поглиблює координацію з Євросоюзом у сфері запобігання санкційному транзиту, намагаючись водночас утримувати баланс між західними партнерами та москвою. Казахстан не приєднується формально до санкцій, але демонструє готовність звужувати росії канали доступу до товарів, критичних для оборонно-промислового комплексу", - зазначили в СЗРУ.