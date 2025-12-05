Financial Times: Лоукости знову говорять про відновлення авіаперельотів в Україну

Європейські бюджетні авіакомпанії, включно Wizz Air та Ryanair, активно готуються до відновлення польотів в Україну, коли повітряний простір відкриють для пасажирів після укладення мирної угоди.

Ryanair заявила про можливість відновлення рейсів протягом двох тижнів, тоді як Wizz Air планує протягом семи років довести кількість своїх літаків в Україні до 50.

Про це повідомляє видання Financial Times.

Журналісти опитали керівництво великих авіаперевізників. Генеральний директор Wizz Air Йожеф Вараді в інтерв'ю заявив, що відновлення польотів буде для компанії "значною можливістю".

Плани авіакомпаній свідчать про високий інтерес до українського ринку післявоєнного відновлення.

Wizz Air планує розмістити 15 літаків в Україні протягом двох років після мирної угоди, а згодом збільшити їхню кількість до 50.

У Ryanair запевнили, що можуть відновити свою діяльність дуже швидко - протягом двох тижнів після будь-якої угоди. Керівництво компанії, яка до вторгнення перевозила близько 1,5 млн пасажирів на рік до Києва, Одеси та Львова, вже відвідало ключові українські аеропорти з планом збільшити пасажиропотік до 4 млн осіб.

"Ми запланували це, і як тільки повітряний простір відкриється, ми дуже швидко відновимо свою діяльність. Відновлення польотів буде для нас значною можливістю", - заявив генеральний директор Wizz Air Йожеф Вараді для Financial Times.

Вараді також прогнозує, що окрім хвилі повернення українців, може виникнути хвиля так званого "катастрофічного туризму" в Україні (масовий туризм, пов'язаний із масштабним відновленням і руйнуваннями, які залишила війна).

Нові гравці також вивчають ринок. Авіакомпанія EasyJet, яка раніше не літала в Україну, вивчає можливість відкриття маршрутів. Її генеральний директор Кентон Джарвіс назвав країну "найбільшим будівельним проєктом Європи", зазначивши, що люди "захочуть повернутися додому, коли вдома буде безпечно".