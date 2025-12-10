Маттіас Шмале: Фінансування гуманітарної допомоги Україні зменшується

Фінансування гуманітарної допомоги Україні зменшується. "Зимовий план" профінансований лише на 65%.
Існує ризик катастрофи, сказав постійний представник і координатор гуманітарної допомоги ООН в Україні Маттіас Шмале в інтерв'ю Укрінформу, пише Кореспондент.
"Цього року фінансування зменшується, що завжди відбувається при затяжних кризах, і ми відчуваємо брак коштів", – констатував він.
За словами Шмале, міжнародні партнери надали Україні понад 4 млрд доларів у 2022 році, 2,6 млрд у 2023 та 2,2 млрд торік.
Він розповів, що "зимовий план", спрямований на допомогу вразливим групам населення, які проживають поблизу лінії фронту, наразі профінансований на 65%, тож він охопив лише 1 млн осіб замість запланованих 1,7 млн людей.
Шмале нагадав, що ООН і гуманітарні партнери підтримують прифронтові райони грошовою допомогою, коштами на утеплення та твердим паливом.
У представника ООН найбільше занепокоєння викликають Харків, Дніпро та малі населені пункти поблизу лінії фронту, де енергетична інфраструктура руйнується швидше, ніж триває її відновлення.
"Якщо зима буде суворою й енергетичні перебої триватимуть, є ризик катастрофи – тисячі людей залишаться у багатоповерхівках без опалення та води", – попередив Шмале.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023