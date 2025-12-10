Войти

Маттіас Шмале: Фінансування гуманітарної допомоги Україні зменшується

108

Фінансування гуманітарної допомоги Україні зменшується. "Зимовий план" профінансований лише на 65%.

Існує ризик катастрофи, сказав постійний представник і координатор гуманітарної допомоги ООН в Україні Маттіас Шмале в інтерв'ю Укрінформу, пише Кореспондент.

"Цього року фінансування зменшується, що завжди відбувається при затяжних кризах, і ми відчуваємо брак коштів", – констатував він.

За словами Шмале, міжнародні партнери надали Україні понад 4 млрд доларів у 2022 році, 2,6 млрд у 2023 та 2,2 млрд торік.

Він розповів, що "зимовий план", спрямований на допомогу вразливим групам населення, які проживають поблизу лінії фронту, наразі профінансований на 65%, тож він охопив лише 1 млн осіб замість запланованих 1,7 млн людей.

Шмале нагадав, що ООН і гуманітарні партнери підтримують прифронтові райони грошовою допомогою, коштами на утеплення та твердим паливом.

У представника ООН найбільше занепокоєння викликають Харків, Дніпро та малі населені пункти поблизу лінії фронту, де енергетична інфраструктура руйнується швидше, ніж триває її відновлення.

"Якщо зима буде суворою й енергетичні перебої триватимуть, є ризик катастрофи – тисячі людей залишаться у багатоповерхівках без опалення та води", – попередив Шмале.

