Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Гетманцев: Сектор обігу кави став одним з найпроблемніших в частині сплати податків

226
Гетманцев: Сектор обігу кави став одним з найпроблемніших в частині сплати податків

Глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев привернув увагу Бюро економічної безпеки (БЕБ) і Державної податкової служби (ДПС) до сектору обігу кави, який перетворився на один з найпроблемніших в частині сплати податків, втрати держави сягають 1 млрд грн.

"Усі ми любимо почати ранок з кави. Але те, що для нас — звичка, для держави давно стало галуззю зі значними втратами. Проблеми починаються ще на етапі митного оформлення: щороку кожна третя тонна кави завозиться контрабандою — під виглядом цикорію або взагалі без декларування. Лідери за розмитненням — Київська та Львівська митниці", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, на митниці проблеми не завершуються: у схемах продажу нелегальної кави за кеш задіяно й ринки, і великі мережі рітейлу, поділені на ФОПів, — втрати сягають понад 1 млрд грн.

Народний депутат повідомив, що за дев'ять місяців 2025 року галузь демонструє невтішні показники, а саме: рівень сплати ПДВ хоча й зріс до 1,45% (+0,28 в.п. до 2024 року), але все ще нижчий на 0,46 в.п. порівняно з 2023 роком, а податок на прибуток впав до 0,85% (–0,09 в.п. до 2024 року).

Головний ризик сектору, вважає Гетманцев, — рівень оплати праці, де 89% платників платять нижче ринкової середню зарплату - 12,9 тис. грн, тоді як, за даними work.ua, ринкова становить 22 тис. грн. При цьому у більш ніж 18% підприємств середня зарплата нижча за мінімальну, що є свідченням використання схем ухилення від оподаткування.

"Очевидно, що значна частина галузі — в тіні. Питання до податківців: у чому річ, що з податковим контролем, де РРО/ПРРО", - зазначив глава парламентського комітету і закликав БЕБ та ДПС вжити невідкладних заходів щодо детінізації галузі кави.

Гетманцев, кава
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 21 ноября 2025
Четверг, 20 ноября 2025
Среда, 19 ноября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023