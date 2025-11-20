Гетманцев: Сектор обігу кави став одним з найпроблемніших в частині сплати податків

Глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев привернув увагу Бюро економічної безпеки (БЕБ) і Державної податкової служби (ДПС) до сектору обігу кави, який перетворився на один з найпроблемніших в частині сплати податків, втрати держави сягають 1 млрд грн.
"Усі ми любимо почати ранок з кави. Але те, що для нас — звичка, для держави давно стало галуззю зі значними втратами. Проблеми починаються ще на етапі митного оформлення: щороку кожна третя тонна кави завозиться контрабандою — під виглядом цикорію або взагалі без декларування. Лідери за розмитненням — Київська та Львівська митниці", - написав він у телеграм-каналі.
За його словами, на митниці проблеми не завершуються: у схемах продажу нелегальної кави за кеш задіяно й ринки, і великі мережі рітейлу, поділені на ФОПів, — втрати сягають понад 1 млрд грн.
Народний депутат повідомив, що за дев'ять місяців 2025 року галузь демонструє невтішні показники, а саме: рівень сплати ПДВ хоча й зріс до 1,45% (+0,28 в.п. до 2024 року), але все ще нижчий на 0,46 в.п. порівняно з 2023 роком, а податок на прибуток впав до 0,85% (–0,09 в.п. до 2024 року).
Головний ризик сектору, вважає Гетманцев, — рівень оплати праці, де 89% платників платять нижче ринкової середню зарплату - 12,9 тис. грн, тоді як, за даними work.ua, ринкова становить 22 тис. грн. При цьому у більш ніж 18% підприємств середня зарплата нижча за мінімальну, що є свідченням використання схем ухилення від оподаткування.
"Очевидно, що значна частина галузі — в тіні. Питання до податківців: у чому річ, що з податковим контролем, де РРО/ПРРО", - зазначив глава парламентського комітету і закликав БЕБ та ДПС вжити невідкладних заходів щодо детінізації галузі кави.
