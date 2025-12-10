Войти

Свириденко: У 2025 році гранти за програмою «Власна справа» отримали 1442 ветерани та члени їхніх сімей

89

Гранти за програмою «Власна справа» на загальну суму ₴694,1 мільйона цьогоріч отримали 1442 ветерани та члени їхніх сімей.

Як передає Укрінформ, про це Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Телеграмі.

За її словами, це дозволило створити 2802 нові робочі місця.

«Гранти для ветеранів і їхніх родин є частиною політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні». Ми прагнемо, щоб про такі можливості після служби у війську дізнавалися ще більше людей», - наголосила Свириденко.

Вона розповіла про Олексія Бунду з Київської області - одного із тих, хто скористався грантом.

«Із перших днів повномасштабного вторгнення він пішов добровольцем на фронт і попри війну, продовжив розвивати свій магазин розвивальних іграшок для дітей Woodentoys. У 2024 році Олексій отримав ветеранський грант у ₴500 тисяч. Завдяки цьому він відкрив офлайн-крамницю, найняв двох продавців, до асортименту додав декор і канцтовари. У планах масштабуватись і далі», - зазначила Свириденко.

З нового року уряд розширює підтримку в межах програми для ветеранів та їхніх родин. Із 1 січня гранти зможуть отримувати також батьки, дорослі діти і сім’ї загиблих захисників - до ₴1 мільйона за умови створення нових робочих місць.

Податися на ветеранський грант можна через застосунок «Дія» або в центрах зайнятості.

Свириденко, ветерани, Власна справа
