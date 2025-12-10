Войти

Гетманцев: Рекомендуємо Раді прийняти законопроєкт щодо зменшення ризиків банківської системи в умовах війни

Головний комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити у другому читанні законопроєкт N13007-д. Він стосується врегулювання окремих питань роботи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), Національного банку України (НБУ) та інститутів спільного інвестування. Його головна мета — зменшити ризики для банківської системи України в умовах війни та забезпечити кращий захист вкладників.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Законопроєкт розроблено з метою мінімізації ризиків від можливих потрясінь, спричинених особливими умовами функціонування економіки України в період дії воєнного стану в Україні, забезпечення стійкості та надійності банківської системи України шляхом удосконалення нормативно-правових рамок для ефективного реагування на випадки неплатоспроможності банків, мінімізуючи ризики можливих панічних настроїв у суспільстві", — йдеться у пояснювальній записці до документу.

Законопроєкт передбачає:

  • кращий захист вкладників і кредиторів — вдосконалюються інструменти повернення коштів у разі банкрутства банку;
  • прозоріше та менш витратне виведення проблемних банків з ринку;
  • розширення повноважень НБУ як забезпеченого кредитора, щоб ефективніше повертати кошти за кредитами рефінансування;
  • удосконалення обміну інформацією між НБУ і Фондом гарантування, включно з питаннями банківської таємниці;
  • підвищення вимог до капіталу банків відповідно до норм ЄС;
  • посилення регулювання у сферах кіберзахисту, грошового обігу та спільного інвестування.
Гетманцев
Среда, 10 декабря 2025
Вторник, 9 декабря 2025
Понедельник, 8 декабря 2025
