Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Технології

RSS

Федоров: Україна та ЄС запускають нову грантову програму на підтримку українських оборонних інновацій

107

Україна та Європейський Союз анонсували нову грантову програму Brave1 – Eu4ua Defence Tech. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Як зазначив очільник Мінцифри, грантова програма ЄС, загальний фонд якої становить 3,3 млн євро, спрямована на підтримку українських оборонних інновацій. Перший етап програми – це посилення захисту неба. Йдеться про високошвидкісні дрони-перехоплювачі (понад 450 км) і радари.

Максимальна сума гранту становитиме 150 тис. євро, що удвічі більше, ніж передбачає звичайна грантова програма Brave1. Фінансування покриває валідацію технології, створення прототипу й тестування. Старт першого етапу відбудеться 1 грудня.

У 2026 році відбудуться ще два етапи. За словами міністра, їхні теми відповідатимуть актуальним викликам фронту. «Захист неба від російських дронів – це пріоритет не лише для України, а й для всієї Європи. Завдяки цим грантам ми зможемо забезпечити появу на ринку продуктів, здатних суттєво підсилити обороноздатність і технологічну автономію України», – каже він.

Федоров
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 2 декабря 2025
Понедельник, 1 декабря 2025
Воскресенье, 30 ноября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023