Федоров: Україна та ЄС запускають нову грантову програму на підтримку українських оборонних інновацій

Україна та Європейський Союз анонсували нову грантову програму Brave1 – Eu4ua Defence Tech. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
Як зазначив очільник Мінцифри, грантова програма ЄС, загальний фонд якої становить 3,3 млн євро, спрямована на підтримку українських оборонних інновацій. Перший етап програми – це посилення захисту неба. Йдеться про високошвидкісні дрони-перехоплювачі (понад 450 км) і радари.
Максимальна сума гранту становитиме 150 тис. євро, що удвічі більше, ніж передбачає звичайна грантова програма Brave1. Фінансування покриває валідацію технології, створення прототипу й тестування. Старт першого етапу відбудеться 1 грудня.
У 2026 році відбудуться ще два етапи. За словами міністра, їхні теми відповідатимуть актуальним викликам фронту. «Захист неба від російських дронів – це пріоритет не лише для України, а й для всієї Європи. Завдяки цим грантам ми зможемо забезпечити появу на ринку продуктів, здатних суттєво підсилити обороноздатність і технологічну автономію України», – каже він.
