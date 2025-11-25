Трамп вказує кіностудіям, які знімати фільми, - ЗМІ

Американські медіа повідомляють, що президент США Дональд Трамп намагається впливати не лише на новинні медіа, а й на популярну культуру.

Наприклад, Трамп обговорює з лояльним до нього бізнесменом Ларрі Еллісоном – власником Paramount і претендентом на контроль над Warner Bros. Discovery – можливість відродження комедій та бойовиків у стилі кінця 80–90-х років. Про це пише Semafor

Трамп особливо наполягає на реанімації франшизи "Година пік", яку у 1998 році запустив режисер Бретт Ретнер. Фільми з Джекі Чаном і Крісом Такером поєднували бойові сцени, скетчову комедію та іронію на расові теми. Попри успіх перших частин, серію припинили після слабкого прийому третього фільму у 2007 році. Варто зазначити, що нещодавно продюсер "Години пік"Артур Саркісян зняв портретний фільм про Трампа, який презентували у Мар-а-Лаґо.

За інформацією джерел, Трамп також висловлює інтерес до повернення естетики "класичних чоловічих бойовиків" – з вибухами, перестрілками, вертольотами та погонями. Такий курс прогнозують і окремі продюсери в Голлівуді на тлі зростання впливу консервативних аудиторій у спорті, подкастах, стрімінгах та комедії.

У Білому домі та Paramount коментувати тему відмовилися.

Аналітики відзначають: навіть якщо вплив Трампа на індустрію посилиться, такі культурні хвилі мають властивість швидко змінюватися. Серед частини консервативних шоуменів уже з’являються ознаки втоми від політичного стилю чинного президента. Утім, якщо "Година пік" таки отримає продовження, це може стати одним із найпомітніших жестів культурного впливу Трампа на Голлівуд у другий термін його президентства.