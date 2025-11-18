Крапку у цьому питанні має поставити суд: Буданов прокоментував справу про корупцію у сфері енергетики

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов коментуючи справу про корупцію у сфері енергетики, заявив, що антикорупційні органи відмінно спрацювали, викривши незаконну схему, і тепер за справу має взятися суд.
"Я сприймаю це так: антикорупційні органи зробили свою справу – викрили і зупинили жах, що був показаний. Позиція президента абсолютно правильна. Він усе це побачив та ухвалив правильні рішення: одразу людей відсторонили. А далі він посприяв тому, що в найкоротші терміни їх звільнили з посад," – наголосив Буданов в інтерв’ю 24 Каналу.
Надалі справу розглядатимуть у суді. Після офіційних результатів слідства, винні мають понести покарання.
"Ми – правова держава. Тому, крапку у цьому питанні має поставити суд і він її точно поставить. Моя позиція така, що люди, які вчиняли корупційні діяння, особливо в час війни у соціально важливій сфері, мають бути покарані. Ніяких виправдань тут бути не може. Вони свідомо це робили, тож мають бути свідомо покарані", – підкреслив Буданов.
Він також наголосив, що корупція на такому рівні може й негативно вплинути на ставлення партнерів до України, зокрема у питанні фінансової допомоги.
"Такий ризик існує. Нам треба про це замислитись і не дати ще й від себе додатковий привід, який полегшить завдання нашому ворогу. Він уже прогнозовано почав таку роботу через систему ботів, які ще більше "накручують" негатив у суспільстві. Цілеспрямована робота йде і на наших партнерів, мовляв, з Україною не можна мати справу,"– пояснив Буданов.
Він закликав українців зберігати холодний розум і усвідомлювати, що судді зроблять усе можливе, аби покарати винних.
"Суспільству боляче, у людей нема світла – а тут викрита корупція у сфері енергетики. Як люди можуть на це реагувати? Це нормальний прояв. Але ми маємо самі не перегнути ситуацію так, щоб самим собі перекрити допомогу", – резюмував Буданов.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023