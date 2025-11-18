Крапку у цьому питанні має поставити суд: Буданов прокоментував справу про корупцію у сфері енергетики

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов коментуючи справу про корупцію у сфері енергетики, заявив, що антикорупційні органи відмінно спрацювали, викривши незаконну схему, і тепер за справу має взятися суд.

"Я сприймаю це так: антикорупційні органи зробили свою справу – викрили і зупинили жах, що був показаний. Позиція президента абсолютно правильна. Він усе це побачив та ухвалив правильні рішення: одразу людей відсторонили. А далі він посприяв тому, що в найкоротші терміни їх звільнили з посад," – наголосив Буданов в інтерв’ю 24 Каналу.

Надалі справу розглядатимуть у суді. Після офіційних результатів слідства, винні мають понести покарання.

"Ми – правова держава. Тому, крапку у цьому питанні має поставити суд і він її точно поставить. Моя позиція така, що люди, які вчиняли корупційні діяння, особливо в час війни у соціально важливій сфері, мають бути покарані. Ніяких виправдань тут бути не може. Вони свідомо це робили, тож мають бути свідомо покарані", – підкреслив Буданов.

Він також наголосив, що корупція на такому рівні може й негативно вплинути на ставлення партнерів до України, зокрема у питанні фінансової допомоги.

"Такий ризик існує. Нам треба про це замислитись і не дати ще й від себе додатковий привід, який полегшить завдання нашому ворогу. Він уже прогнозовано почав таку роботу через систему ботів, які ще більше "накручують" негатив у суспільстві. Цілеспрямована робота йде і на наших партнерів, мовляв, з Україною не можна мати справу,"– пояснив Буданов.

Він закликав українців зберігати холодний розум і усвідомлювати, що судді зроблять усе можливе, аби покарати винних.

"Суспільству боляче, у людей нема світла – а тут викрита корупція у сфері енергетики. Як люди можуть на це реагувати? Це нормальний прояв. Але ми маємо самі не перегнути ситуацію так, щоб самим собі перекрити допомогу", – резюмував Буданов.