Трамп дозволив компанії Nvidia розпочати постачання до Китаю чіпів для штучного інтелекту H200

Президент США Дональд Трамп дозволив американській компанії Nvidia розпочати постачання до Китаю других за потужністю чіпів для штучного інтелекту H200.

Як пише агентство Reuetrs, про це американський лідер заявив у понеділок, 8 грудня.

За словами Трампа, він поінформував про це голову Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіня. Той відреагував позитивно.

Трамп додав, що Міністерство торгівлі США доопрацьовує деталі угоди. У майбутньому аналогічний підхід буде застосовуватися до інших виробників чіпів для ШІ, як Intel, так і Advanced Micro Devices (AMD).

Президент США також повідомив, що Вашингтон буде стягувати 25% збору з таких постачань. У серпні цього року пропонувався 15% збір.

"Ми будемо захищати національну безпеку, створювати робочі місця в США і зберігати лідерство в області штучного інтелекту. Американські клієнти Nvidia вже просуваються вперед з їх неймовірними, високотехнологічними чіпами Blackwell, а незабаром і Rubin, жоден з яких не є частиною цієї угоди", — написав Трамп в соціальній мережі Truth Social.

