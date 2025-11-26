Зеленський підписав закон щодо підвищення якості мобільного зв'язку

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який змінює законодавство про електронні комунікації.

Документ покликаний узгодити українські норми із законодавством ЄС, підвищити якість мобільного зв'язку та усунути правові колізії, які ускладнювали контроль за виконанням ліцензійних зобов'язань операторами. Про це написала пресслужба Верховної ради.

Як зазначено в пояснювальній записці, закон гармонізує українське законодавство з європейськими директивами щодо відкритого інтернету, роумінгу та вимірювання показників якості. Одним із ключових нововведень стане краудсорсинговий моніторинг - можливість для користувачів самостійно вимірювати якість мобільного зв'язку за допомогою своїх смартфонів.

Це має забезпечити регулятора значно ширшим масивом даних, що дозволить точніше виявляти проблемні зони та проводити цільові перевірки.

Документ також уточнює законодавче визначення якості зв'язку. Зокрема, швидкість передання даних, яка досі згадувалася в законі, але формально не була параметром, тепер стає одним з основних критеріїв. Це усуває юридичну колізію, через яку регулятор обмежено міг контролювати дотримання ліцензійних умов операторами.

Законопроєкт пропонує зміни й у частині дій держави під час надзвичайних ситуацій. Передбачається, що національний центр оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами зможе тимчасово запроваджувати національний роумінг у випадках блекаутів або введення надзвичайного чи воєнного стану. Такий крок можливий лише на підставі рішень відповідних державних або регіональних комісій з питань НС.

Окремо документ усуває колізії між Законом "Про електронні комунікації" та Законом "Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних комунікаційних мереж", погоджуючи їхні норми.

Автори закону наголошують, що його ухвалення має забезпечити:

- покращення якості мобільного зв'язку по всій території України;

- краще покриття в сільській місцевості, що скоротить цифровий розрив;

- більші можливості для користування онлайн-послугами держави;

- ефективніші механізми контролю за роботою мобільних операторів;

- узгодження українського законодавства з нормами ЄС.

Фінансування з державного чи місцевих бюджетів для реалізації цього закону не потрібне. Негативного впливу на ринок праці, довкілля чи громадське здоров'я автори не прогнозують.