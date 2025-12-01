НБУ планує змінити правила внутрішнього акдиту в небанківських фінансових установах

Національний банк України виніс на публічне обговорення проєкти оновлених вимог до організації функції внутрішнього аудиту в небанківських надавачах фінансових платіжних послуг, страховиках та кредитних спілках.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.
Проєкти спрямовані на імплементацію Глобальних стандартів внутрішнього аудиту, які набрали чинності 9 січня 2025 року. Ці стандарти визначають світову професійну практику внутрішнього аудиту та є основою для оцінки і підвищення якості відповідної функції у фінансових установах.
Передбачається оновлення вимог до підрозділу внутрішнього аудиту та головного внутрішнього аудитора небанківської фінансової установи в частині:
Відповідні зміни передбачені до низки нормативно-правових актів НБУ:
Проєкт щодо системи управління страховика також передбачає:
Ці уточнення будуть внесені до Положення про порядок обліку страховиком договорів, пов'язаних зі здійсненням діяльності із страхування, та вимоги до захисту інформації страховика.
Для виконання оновлених вимог небанківським фінансовим установам надається перехідний період строком дев'ять місяців після набрання чинності змінами.
