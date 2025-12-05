Федоров: Основні видатки Мінцифри планується спрямувати на оборонні інновації, «Дію» та антикорупційні проєкти

У 2026 році у держбюджеті на Міністерство цифрової трансформації передбачили 10,16 млрд грн. Основні видатки планується спрямувати на оборонні інновації, розвиток застосунку «Дія» та антикорупційні проєкти.
Як передає Укрінформ, про це перший віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Телеграмі.
«Дякую Премʼєр-міністру Юлії Свириденко та Парламенту за підтримку бюджету. Топпріоритети держави — оборона, соціальні програми та відновлення після російських ударів. Загальна сума видатків становитиме 4 трлн 824,1 млрд грн. Наступного року бюджет Мінцифри — 10,16 млрд грн. Наш пріоритет також залишається незмінним — створення й масштабування інновацій для поля бою. Майже 73% бюджету спрямовуємо на грантові програми Brave1», - зазначив Федоров.
За його словами, зараз у фокусі – виробництво ракет, штучний інтелект, масштабування виробництва власних компонентів та вибухових речовин.
«Brave1 уже став найбільшим ангельським інвестором та видав понад 700 грантів на 2,6 млрд грн. Завдяки цьому в Україні вже розробляють усі види зброї - від десятків видів БпЛА до ракет. Наступного року важливо прискорити цикл розробки сучасних рішень, які дадуть технологічну перевагу над ворогом», - наголосив Федоров.
Інші кошти передбачені на цифровізацію послуг, розвиток «Дії», а також публічні інвестиційні проєкти для розробки, модернізації, захисту реєстрів та інформаційних систем.
У планах наступного року - розробити онлайн-систему моніторингу грального бізнесу. За словами Федорова, це важливий антикорупційний проєкт. Запуск системи дасть змогу значно збільшити надходження в бюджет і перетворити гральний бізнес на прозору й підзвітну індустрію, яка працює на зміцнення економіки держави.
«Наша команда продовжить ефективну співпрацю з партнерами, щоб залучати необхідну фінансову підтримку для створення зручних сервісів, упровадження штучного інтелекту, реалізацію важливих антикорупційних проєктів та ініціатив для розвитку інновацій», - підкреслив Федоров.
