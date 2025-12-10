Я думаю, вони слабкі: Трамп пройшовся по європейських політичних лідерах

Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Politico засудив Європу, назвавши її групою країн, що "розкладається", очолюваних "слабкими" людьми.

Про це пише УНН.

Видання зауважує, що Трамп принижував традиційних союзників США за нездатність контролювати міграцію та покласти край російсько-українській війні, а також давав зрозуміти, що підтримає європейських політичних кандидатів, які поділяють його бачення майбутнього континенту.

Ця різка критика європейського політичного керівництва є найзапеклішим на сьогодні осудом президентом цих західних демократій і загрожує рішучим розривом з такими країнами, як Франція та Німеччина, у яких і без того вкрай напружені відносини з адміністрацією Трампа, наголошує Politico.

"Я думаю, вони слабкі", - сказав Трамп про європейських політичних лідерів. "Але я також думаю, що вони хочуть бути максимально політкоректними".

"Я думаю, вони не знають, що робити", - додав він. "Європа не знає, що робити".

Крім того, Трамп заявив, що не вірить у роль європейських лідерів у прагненні покласти край війні: "Вони кажуть, але нічого не роблять, і війна все триває та триває".