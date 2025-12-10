Войти

Зеленський повідомив про завершення роботи над пропозиціями України та Європи до мирного плану

138

Президент Володимир Зеленський у вівторок повідомив про завершення роботи на рівні радників з національної безпеки над пропозиціями України та Європи до "мирного плану".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на X.

Зеленський сказав, що обговорив з українськими переговорниками результати роботи в Лондоні напередодні "на рівні радників із питань національної безпеки європейських партнерів".

"Працюємо дуже активно над усіма компонентами можливих кроків для закінчення війни. Українські та європейські компоненти пропрацьовані вже більше, і ми готові представити їх партнерам в Америці", – написав він.

Глава держави висловив сподівання, що спільно зі США вдасться "зробити можливі кроки якомога більш працездатними якомога швидше".

"Найближчим часом будемо готові направити доопрацьовані документи в Сполучені Штати", – додав Зеленський.

Зеленський
Среда, 10 декабря 2025
Вторник, 9 декабря 2025
Понедельник, 8 декабря 2025
